Concert – spectacle dans une église romane fortifiée du XIIe siècle, Église Sainte-Croix, Lorry-Mardigny

Informations pratiques

Concert – spectacle dans une église romane fortifiée du XIIe siècle Dimanche 20 septembre, 17h30 Église Sainte-Croix Moselle

Participation libre, au chapeau. Boissons alcoolisées payantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Profitez du concert poétique » Un étrange voyage volcanique » : un voyage musical et onirique inspiré par la vie des volcans. Cäcilia Boyer, chant et flûtes ; Céline Manet, harpe et percussions ; Fabienne Ramond, poésie et ukulélé.

Entrée libre, au chapeau. Apéritif en fin de concert (boissons alcoolisées payantes).

Église Sainte-Croix 61 rue Notre-Dame, 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny 57420 Moselle Grand Est 06 47 33 29 07 – 03 87 69 90 08 http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/ https://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/leglise-sainte-croix-lorry/ L’église de Lorry-Mardigny est une église romane des XIIe et XIIIe siècles, pour ses parties les plus anciennes. Elle a été fortifiée aux XIVe et XVIe siècles, puis remaniée au XIXe siècle.

Les trois nefs correspondent chacune à une époque différente, et la tour carrée date du XIIe siècle. Des éléments défensifs sont visibles : canonnières, fenêtres de guet. Les peintures murales datent du début du XXe siècle et l’orgue, classé, date de 1910.

L’église Sainte-Croix est classée au titre des Monuments historiques depuis 1889. Parking derrière l’église.

Profitez du concert poétique » Un étrange voyage volcanique »

© AM Dufour