Concert-spectacle de l’ensemble A BOCCA CHIUSA Musée Municipal Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Concert-spectacle de l’ensemble A BOCCA CHIUSA

Musée Municipal 3 rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’association Les Petits Chemins propose, en partenariat avec le Musée de Semur-en-Auxois et dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, un concert-spectacle de l’ensemble A BOCCA CHIUSA.

A BOCCA CHIUSA bouscule les codes de la polyphonie vocale traditionnelle et à capella, en proposant 3 spectacles mis-en-scène. Leur univers est fantaisiste, savoureux et plein de vie !

L’ensemble propose au Musée de Semur-en-Auxois, le spectacle SANS CIBLE

Dans une petite gare perdue, quatre individus se croisent, chacun avec une raison d’être là, attendant un train qui pourrait ne jamais arriver. Fugitifs ou aventuriers, ils n’ont apparemment rien en commun, sauf ce moment suspendu qui les réunira petit à petit…

Cabossés par la vie, ils se livrent en chansons, évoquant un tour de France imaginaire, avec ses rêves et ses blessures secrètes. Le quatuor vocal devient la forme idéale d’une microsociété, une communauté d’anonymes luttant contre la solitude et l’oubli. Avec des étrangers, on peut peut-être être sincère… Ceux qu’on ne reverra jamais deviennent les confidents parfaits de ces vies banales et splendides, avant que chacun ne reprenne sa route. Il restera quelques refrains à se fredonner en regardant par la vitre du train.

Entrée gratuite sur réservation au 03 80 97 24 25 ou à musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr .

Musée Municipal 3 rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Concert-spectacle de l’ensemble A BOCCA CHIUSA

L’événement Concert-spectacle de l’ensemble A BOCCA CHIUSA Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-19 par OT des Terres d’Auxois