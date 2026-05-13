Concert spectacle Ensemble Nist-Nah, Parc Explor Wendel – Musée de la mine, Petite-Rosselle

Concert spectacle Ensemble Nist-Nah Samedi 23 mai, 20h00 Parc Explor Wendel – Musée de la mine Moselle

Limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

L’Ensemble Nist-Nah en concert au coeur du musée !

Leur musique est formée, influencée et inspirée par diverses musiques traditionnelles d’Indonésie et des « gong music » d’Asie du Sud-Est, mais le projet s’écarte du discours académique ou de l’exotisme douteux. Au contraire, les questions sonores et interactives sont au premier plan, et le groupe, depuis sa création, a cherché à produire une musique en constante évolution, pertinente, respectueuse et s’adaptant aux membres anciens puis actuels et à leurs intérêts.

Parc Explor Wendel – Musée de la mine Rue du Lieutenant Joseph Nau, 57540 Petite-Rosselle, France Petite-Rosselle 57540 Cité Gargan Moselle Grand Est +33387870854 https://parc-explor.com [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-les-mineurs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0387870854 »}] Le Parc Explor Wendel est le plus grand site minier de France et le seul à être complet. Ce flambeau de la Lorraine est le seul lieu en capacité de présenter ce que fut l’exploitation du charbon français jusqu’à sa fin récente. Cette présentation, unique au monde, permet au grand public de découvrir l’univers souterrain du mineur ainsi que sa vie quotidienne : la fameuse descente au fond et sa vie au jour quand il n’est pas “au fond”. Situé dans un environnement impressionnant, le musée vous invite à découvrir le monde de la mine et à vivre, avec les mineurs, une aventure extraordinaire au cœur du charbon.

L’Ensemble Nist-Nah en concert au coeur du musée !

©Production Le Studio D’en Haut