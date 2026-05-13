Les apprentis réalisateurs au musée, Parc Explor Wendel, Petite-Rosselle

Les apprentis réalisateurs au musée Samedi 23 mai, 17h00 Parc Explor Wendel Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

En collaboration avec l’artiste allemand Thomas Scherer, les élèves vont participer à la création de courts métrages autour du patrimoine minier. Les élèves seront réalisateur, acteurs, et auteurs. Ils travaillent également sur l’écriture d’un conte, qui sera interprété par les élèves et filmé. Ils pourront découvrir et mettre en valeur les musées Les Mineurs Wendel et La Mine Wendel.

La projection des courts métrages est prévu le soir de la Nuit des Musées.

Parc Explor Wendel 97, Rue du Lieutenant Joseph Nau, 57540 Petite-Rosselle Petite-Rosselle 57540 Saint-Charles Moselle Grand Est 03 87 87 08 54 https://parc-explor.com/ https://www.facebook.com/Parcexplorwendel?locale=fr_FR

La classe, l’œuvre !

Parc Explor Wendel