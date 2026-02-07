Concert-spectacle Les Gars de Joux Pontarlier
Concert-spectacle Les Gars de Joux Pontarlier vendredi 5 juin 2026.
Pontarlier
Concert-spectacle Les Gars de Joux
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Organisé par la Société de Musique Les Gars de Joux .
Avec la participation de la Vieille Garde Impériale de 1806, les Trompettes Hussards de L’Empire, des Minis Gars de Joux et de la Batterie Fanfare de LONS LE SAUNIER.
Entrée libre sans réservation. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 72 32 58 pascal.courti@wanadoo.fr
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English : Concert-spectacle Les Gars de Joux
L’événement Concert-spectacle Les Gars de Joux Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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