Concert Star’ac Bella Vita Esplanade Laurens Deleuil Marignane
mercredi 26 août 2026 · Esplanade Laurens Deleuil · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Concert Star’ac Bella Vita
Mercredi 26 août 2026.
A partir de 21h. Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Retrouvez les talents de Star Academy pour un show exceptionnel avec le concert Star’ac Bella Vita mené par Sofia Morgavi, Charles Doré et Maïa. En prime découvrez Thomas et Noah en première partie de la soirée. Un rendez-vous à ne pas manquer !
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Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr
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English :
Join the Star Academy talents for an exceptional show at the Star’ac Bella Vita concert, hosted by Sofia Morgavi, Charles Doré, and Ma’fa. As a bonus: catch Thomas and Noah as the opening act of the evening. An event you won’t want to miss!
L’événement Concert Star’ac Bella Vita Marignane a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Marignane
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