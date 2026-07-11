Informations pratiques

Saint-Dizier

Concert Stephan Eicher

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 26 – 26 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Tout public

Connu pour son style musical piochant dans le rock, la chanson française, la musique électronique et la pop, Stephan Eicher est devenu en près de 50 ans de carrière une icône du genre. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Stephan Eicher Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne