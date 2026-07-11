Concert Stephan Eicher Saint-Dizier
jeudi 5 novembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Concert Stephan Eicher
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 26 – 26 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Tout public
Connu pour son style musical piochant dans le rock, la chanson française, la musique électronique et la pop, Stephan Eicher est devenu en près de 50 ans de carrière une icône du genre. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
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English :
L’événement Concert Stephan Eicher Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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