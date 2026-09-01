Concert Stoyan et Manol Théâtre La Poivrière Saint-Astier
dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre La Poivrière · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Concert Stoyan et Manol
Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concert Stoyan et Manol, duo de musiciens bulgares. Musiques et chants tziganes des Balkans.
20h30, tarif 10€.
Réservation par SMS.
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01
Concert Stoyan et Manol, duo de musiciens bulgares. Musiques et chants tziganes des Balkans.
16h, tarif 10€.
Réservation par SMS.
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 .
Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 54 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Stoyan et Manol
A comedy, both light and dark, that ironically questions contemporary aesthetic diktats.
8:30pm (Friday and Saturday) and 4pm (Sunday), Théâtre de la Poivrière.
Reservations by SMS.
10 ?/pers.
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 / 05 53 03 54 61
L’événement Concert Stoyan et Manol Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Saint-Astier (Dordogne)
- Marché de Saint-Astier Saint-Astier 10 septembre 2026
- Sortie Séniors AASE Saint-Astier 10 septembre 2026
- Festival Les Farfelus Saint-Astier 12 septembre 2026
- Vide-grenier et marché aux plantes Saint-Astier 13 septembre 2026
- Marché de Saint-Astier Saint-Astier 17 septembre 2026