Informations pratiques

Saint-Astier

Grande Braderie Solidaire

Rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 09:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-07

Vente de vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets. Ouvert à tous.

9h à 18h, samedi de 9h à 12h. rue Victor Hugo.

Boutique “Côté Coeur-Côté Fringues” 05 24 13 08 49

Vente de vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets. Ouvert à tous.

9h à 18h, samedi de 9h à 12h. rue Victor Hugo.

Boutique “Côté Coeur-Côté Fringues” 05 24 13 08 49 .

Rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 13 08 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande Braderie Solidaire

Sale of secondhand clothing, shoes, bags, accessories, household linens, school supplies, and toys. Open to everyone.

9 a.m. to 6 p.m., Saturdays from 9 a.m. to 12 p.m. Victor Hugo Street.

“Côté Coeur-Côté Fringues” Boutique 05 24 13 08 49

L’événement Grande Braderie Solidaire Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord