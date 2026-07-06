Grande Braderie Solidaire Saint-Astier
lundi 7 septembre 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Grande Braderie Solidaire
Rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-07
Vente de vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets. Ouvert à tous.
9h à 18h, samedi de 9h à 12h. rue Victor Hugo.
Boutique “Côté Coeur-Côté Fringues” 05 24 13 08 49
Vente de vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets. Ouvert à tous.
9h à 18h, samedi de 9h à 12h. rue Victor Hugo.
Boutique “Côté Coeur-Côté Fringues” 05 24 13 08 49 .
Rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 13 08 49
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English : Grande Braderie Solidaire
Sale of secondhand clothing, shoes, bags, accessories, household linens, school supplies, and toys. Open to everyone.
9 a.m. to 6 p.m., Saturdays from 9 a.m. to 12 p.m. Victor Hugo Street.
“Côté Coeur-Côté Fringues” Boutique 05 24 13 08 49
L’événement Grande Braderie Solidaire Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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