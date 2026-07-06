Marché de Saint-Astier Saint-Astier
jeudi 10 septembre 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Marché de Saint-Astier
centre ville Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 08:00:00
fin : 2026-09-10 12:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il accueille en moyenne 150 exposants et s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.
Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il accueille en moyenne 150 exposants et s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir. .
centre ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80
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English : Marché de Saint-Astier
This weekly market is one of the biggest in the department. It attracts an average of 150 stallholders and covers the entire town center. Thursday mornings are a must, with a special focus on local gastronomy and producers.
L’événement Marché de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-12 par Vallée de l’Isle en Périgord
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