Concert Suave Quartet Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Suave Quartet

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’élégance du jazz brésilien et de la musique du monde..

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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

The elegance of Brazilian jazz and world music…

L’événement Concert Suave Quartet Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique