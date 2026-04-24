Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Suave Quartet Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Concert Suave Quartet Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Place de Verdun

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Suave Quartet

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

L’élégance du jazz brésilien et de la musique du monde..
  .

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The elegance of Brazilian jazz and world music…

L’événement Concert Suave Quartet Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)