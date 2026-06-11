Concert | Sucrerie de Francières Francières
Concert | Sucrerie de Francières Francières jeudi 2 juillet 2026.
Francières
Concert | Sucrerie de Francières
Nord Hameau de la Sucrerie Francières Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 19:15:00
Date(s) :
2026-07-02
Concert de guitare et danse madrilène avec Romance de la Luna,
Bertrand Cazé et Estrella Serrano
Concert au chapeau
Concert de guitare et danse madrilène avec Romance de la Luna,
Bertrand Cazé et Estrella Serrano
Concert au chapeau .
Nord Hameau de la Sucrerie Francières 60190 Oise Hauts-de-France sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com
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English :
Madrid-style guitar and dance concert featuring Romance de la Luna,
Bertrand Cazé, and Estrella Serrano
Donation-based concert
L’événement Concert | Sucrerie de Francières Francières a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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