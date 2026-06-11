Concert | Sucrerie de Francières Francières jeudi 2 juillet 2026.

Francières

Concert | Sucrerie de Francières

Nord Hameau de la Sucrerie Francières Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 19:15:00

Date(s) :

2026-07-02

Concert de guitare et danse madrilène avec Romance de la Luna,

Bertrand Cazé et Estrella Serrano

Concert au chapeau

Concert de guitare et danse madrilène avec Romance de la Luna,

Bertrand Cazé et Estrella Serrano

Concert au chapeau .

Nord Hameau de la Sucrerie Francières 60190 Oise Hauts-de-France sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com

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English :

Madrid-style guitar and dance concert featuring Romance de la Luna,

Bertrand Cazé, and Estrella Serrano

Donation-based concert

L’événement Concert | Sucrerie de Francières Francières a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme