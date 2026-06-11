Journées du Patrimoine | Sucrerie de Francières Francières samedi 19 septembre 2026.

Francières

Journées du Patrimoine | Sucrerie de Francières

Nord Hameau de la Sucrerie Francières Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Portes ouvertes à la Sucrerie , visites libres des expositions du Centre d’interprétation de l’Industrie Sucrière et des Agro-ressources ,de l’école et de la Chapelle.

Visites guidées par le propriétaire le dimanche 20 septembre après midi, départs au pied de la cheminée 14h30 et 15h45

Portes ouvertes à la Sucrerie , visites libres des expositions du Centre d’interprétation de l’Industrie Sucrière et des Agro-ressources ,de l’école et de la Chapelle.

Visites guidées par le propriétaire le dimanche 20 septembre après midi, départs au pied de la cheminée 14h30 et 15h45 .

Nord Hameau de la Sucrerie Francières 60190 Oise Hauts-de-France sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com

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English :

Open House at La Sucrerie: self-guided tours of the exhibitions at the Sugar Industry and Agro-Resources Interpretation Center, the school, and the chapel.

Guided tours led by the owner on Sunday, September 20, in the afternoon; tours depart from the foot of the chimney at 2:30 PM and 3:45 PM

L’événement Journées du Patrimoine | Sucrerie de Francières Francières a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme