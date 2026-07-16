Concerts a la ferme, Sucrerie de Francières, Francières

Informations pratiques

Concerts a la ferme Dimanche 20 septembre, 17h30 Sucrerie de Francières Oise

concert au chapeau , limité à 130 personnes ,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Venez vivre une expérience unique dans un Monument Historique industriel des XIXè et XXè siècles : Sous la lune, Chansons de jour, Chansons de nuit , Ensemble COnstraste et le jeune choeur de l’atelier musical de Choisy au Bac

Sucrerie de Francières 12 Hameau de La Sucrerie – Route Départementale 1017 – 60190 Francières Francières 60190 Oise Hauts-de-France https://sucrerie-francieres.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tous-mes-reves-chantent/evenements/concert-a-la-ferme-sucrerie-de-franciere »}] La sucrerie de Francière témoigne d’une épopée de 140 ans, qui illustre une aventure agricole et industrielle, autant qu’une aventure technologique et humaine. Les bâtiments inscrits aux Monuments historiques attestent d’une histoire à part entière, celle de l’industrie du sucre . De nombreux projets de recherche sont engagés aujourd’hui dans la chimie verte, une chimie dont les molécules sont d’origine végétale. Accès par la R.D. 1017 : 12, Hameau de la Sucrerie, à la sortie Nord d’Estrées-St-Denis. Accès par l’autoroute A1 : Sortie n° 10 Arsy ou n° 11 Ressons-sur-Matz, puis D1017. SNCF : Paris Nord-Compiègne puis Ligne Compiègne – Amiens. Station Estrées Saint Denis Attention ! La Sucrerie ne se situe pas dans la commune de Francières située à 3 km mais bien au Hameau de La Sucrerie (commune appartenant à Francières.)

Venez vivre une expérience unique dans un Monument Historique industriel des XIXè et XXè siècles : Sous la lune, Chansons de jour, Chansons de nuit , Ensemble COnstraste et le jeune choeur de musical…

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