Exposition sur l’industrie sucrière et les agro-ressources dans les halles sucrières datant de 1829, Sucrerie de Francières, Francières

Informations pratiques

Exposition sur l’industrie sucrière et les agro-ressources dans les halles sucrières datant de 1829 Dimanche 20 septembre, 14h00 Sucrerie de Francières Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’exposition sur l’industrie sucrière et les agro-ressources dans les halles sucrières datant de 1829 ; Visitez des lieux exclusifs restaurés par nos bénévoles , l’école de la Sucrerie et la Chapelle ; les derniers travaux sur les conciergeries 1829 et le Four à Chaux 1850 .

Ne manquez pas la visite complète du site avec le propriétaire : deux départs au pied de la cheminée, 14h30 et 15h45

https://www.instagram.com/sucrerie_francieres_assf/

Sucrerie de Francières 12 Hameau de La Sucrerie – Route Départementale 1017 – 60190 Francières Francières 60190 Oise Hauts-de-France https://sucrerie-francieres.fr/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 41 Followers, 136 Following, 2 Posts – See Instagram photos and videos from Sucrerie de Francieres (@sucrerie_francieres_assf) », « type »: « rich », « title »: « Sucrerie de Francieres (@sucrerie_francieres_assf) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/662354127_18076171457254860_3592042656937858520_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=105&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=r2KatIkECLAQ7kNvwEvc1D4&_nc_oc=AdptyaCooWAd_tmqr5pWj-d7Q0LvfUuAs4ooLsP_8pDesNwJiumohuxMvS1k0QJp0nc&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=1t99Bosgl_1FH7MzFCTqqA&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af8lEBy8smoqiZ_eKcVxNUxBg9uHip41xKtUH1-PsHJDDA&oe=6A3F07C2 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/sucrerie_francieres_assf/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/sucrerie_francieres_assf/ »}] La sucrerie de Francière témoigne d’une épopée de 140 ans, qui illustre une aventure agricole et industrielle, autant qu’une aventure technologique et humaine. Les bâtiments inscrits aux Monuments historiques attestent d’une histoire à part entière, celle de l’industrie du sucre . De nombreux projets de recherche sont engagés aujourd’hui dans la chimie verte, une chimie dont les molécules sont d’origine végétale. Accès par la R.D. 1017 : 12, Hameau de la Sucrerie, à la sortie Nord d’Estrées-St-Denis. Accès par l’autoroute A1 : Sortie n° 10 Arsy ou n° 11 Ressons-sur-Matz, puis D1017. SNCF : Paris Nord-Compiègne puis Ligne Compiègne – Amiens. Station Estrées Saint Denis Attention ! La Sucrerie ne se situe pas dans la commune de Francières située à 3 km mais bien au Hameau de La Sucrerie (commune appartenant à Francières.)

Découvrez l’exposition sur l’industrie sucrière et les agro-ressources dans les halles sucrières datant de 1829 ; Visitez des lieux exclusifs restaurés par nos bénévoles , l’école de la Sucrerie et ;…

©assf bricout