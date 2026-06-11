Francières

Festival En Voix ! | Concert à la Sucrerie de Francières

Nord Hameau de la Sucrerie Francières Oise

Tarif : 7 – 7 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26 22:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Charmante Nuit vous invite à un voyage au cœur des musiques et des langues du Royaume de France, du XVIIe au début du XVIIIe siècle. Au fil du concert, laissez-vous porter par l’air de cour, genre emblématique de l’expression de l’intime en France, où la musique épouse une poésie délicate pour dire les élans, les doutes et les tourments de l’amour. Tendre, passionné, fou ou sensuel, l’amour se déploie dans ce concert, sous toutes ses facettes !

Charmante Nuit vous invite à un voyage au cœur des musiques et des langues du Royaume de France, du XVIIe au début du XVIIIe siècle. Au fil du concert, laissez-vous porter par l’air de cour, genre emblématique de l’expression de l’intime en France, où la musique épouse une poésie délicate pour dire les élans, les doutes et les tourments de l’amour. Tendre, passionné, fou ou sensuel, l’amour se déploie dans ce concert, sous toutes ses facettes ! .

Nord Hameau de la Sucrerie Francières 60190 Oise Hauts-de-France sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com

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English :

Charmante Nuit invites you on a journey to the heart of the music and languages of the Kingdom of France, from the 17th to the early 18th century. Throughout the concert, let yourself be carried away by the air de cour, a genre emblematic of the expression of intimacy in France, where music blends with delicate poetry to express the joys, doubts, and torments of love. Tender, passionate, mad, or sensual, love unfolds in this concert in all its facets!

L’événement Festival En Voix ! | Concert à la Sucrerie de Francières Francières a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme