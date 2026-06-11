Festival Concerts à la Ferme | Sucrerie de Francières Francières
Festival Concerts à la Ferme | Sucrerie de Francières Francières dimanche 20 septembre 2026.
Francières
Festival Concerts à la Ferme | Sucrerie de Francières
Nord Hameau de la Sucrerie Francières Oise
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Festival Concerts à la Ferme, Concert sous la Lune, chansons de jour, chansons de nuit
Par l’ensemble Contraste, avec Irina de Baghy (mezzo-soprano ) chant , alto et piano avec le jeune choeur de l’atelier musical de Choisy au Bac
Festival Concerts à la Ferme, Concert sous la Lune, chansons de jour, chansons de nuit
Par l’ensemble Contraste, avec Irina de Baghy (mezzo-soprano ) chant , alto et piano avec le jeune choeur de l’atelier musical de Choisy au Bac .
Nord Hameau de la Sucrerie Francières 60190 Oise Hauts-de-France sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com
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English :
Concerts at the Farm Festival, Concert Under the Moon, Songs of the Day, Songs of the Night
Performed by the Contraste ensemble, featuring Irina de Baghy (mezzo-soprano) on vocals, viola, and piano, with the youth choir of the Choisy-au-Bac Music Workshop
L’événement Festival Concerts à la Ferme | Sucrerie de Francières Francières a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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