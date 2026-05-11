Concert Suites pour violoncelle de J.-S. Bach Ronan Kernoa Eglise St Demet Plozévet

Plozévet

Concert Suites pour violoncelle de J.-S. Bach Ronan Kernoa

Eglise St Demet 11 Rue d’Audierne Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Viole de gambe, violoncelle piccolo, dessus de viole

Réservation conseillée https://artsenploz.bzh/concert-5-juillet/ .

Eglise St Demet 11 Rue d’Audierne Plozévet 29710 Finistère Bretagne

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English : Concert Suites pour violoncelle de J.-S. Bach Ronan Kernoa

L’événement Concert Suites pour violoncelle de J.-S. Bach Ronan Kernoa Plozévet a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden