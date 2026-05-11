Concert Suites pour violoncelle de J.-S. Bach Ronan Kernoa Eglise St Demet Plozévet
Concert Suites pour violoncelle de J.-S. Bach Ronan Kernoa Eglise St Demet Plozévet dimanche 20 septembre 2026.
Plozévet
Concert Suites pour violoncelle de J.-S. Bach Ronan Kernoa
Eglise St Demet 11 Rue d’Audierne Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Viole de gambe, violoncelle piccolo, dessus de viole
Réservation conseillée https://artsenploz.bzh/concert-5-juillet/ .
Eglise St Demet 11 Rue d’Audierne Plozévet 29710 Finistère Bretagne
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English : Concert Suites pour violoncelle de J.-S. Bach Ronan Kernoa
L’événement Concert Suites pour violoncelle de J.-S. Bach Ronan Kernoa Plozévet a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden
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