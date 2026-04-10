Concert Super Fauve Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire
Concert Super Fauve Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire vendredi 28 août 2026.
Mauges-sur-Loire
Concert Super Fauve Guinguette du bout de l’Île
Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez découvrir l’énergie de Super Fauve, une chorale pas comme les autres qui joue sur les contrastes pour une soirée rythmée.
Bien que le groupe prenne la forme d’une chorale, sa proposition artistique s’éloigne des sentiers battus. Super Fauve se présente comme une entité collective capable de passer instantanément d’une ambiance douce à une intensité beaucoup plus brute. Cette dualité sur scène crée un spectacle vivant et changeant, où les voix s’unissent pour surprendre le public lors d’une performance de fin d’été au bord de l’eau.
Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .
Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr
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English :
Come and discover the energy of Super Fauve, a choir unlike any other that plays on contrasts for a rhythmic evening.
L’événement Concert Super Fauve Guinguette du bout de l’Île Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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