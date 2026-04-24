Concert SUPERPECHE Derrière l’église Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert SUPERPECHE

Derrière l’église BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

SUPERPÊCHE est un duo de musiques improvisées issu d’une châtaigneraie corrézienne. Composé de Laure Fischer au saxophone baryton et d’Alexis Thépot au violoncelle à cordes sympathiques, le duo a choisi de se confronter au défi du format duo pour se mettre à nu, sans filet… à poil, en acoustique.

Tour à tour rythmicien, mélodiste ou harmoniste, SUPERPÊCHE joue sur des timbres aux ambitus proches, obligeant chaque instrument monodique à endosser plusieurs rôles. C’est le prix de la liberté et de la légèreté. La voix, quant à elle, s’est invitée naturellement dans ce projet tout terrain, enrichissant encore l’univers improvisé du duo.

10€ plein/ 5€ réduit (Adhérents- demandeurs d’emploi- étudiants- moins de 18 ans- minima sociaux- partenaires)

Réservation à l’Office de Tourisme 05 62 95 50 71 .

Derrière l’église BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact.traverse@gmail.com

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English :

SUPERPÊCHE is an improvised music duo from the chestnut groves of Correze. Comprising Laure Fischer on baritone saxophone and Alexis Thépot on sympathetic stringed cello, the duo has chosen to take up the challenge of the duo format, to lay themselves bare, without a net? naked, acoustically.

Alternately rhythmicist, melodist or harmonist, SUPERPÊCHE plays on timbres with close ranges, forcing each monodic instrument to take on several roles. This is the price of freedom and lightness. As for the voice, it is a natural part of this all-encompassing project, further enriching the duo?s improvisational universe.

L’événement Concert SUPERPECHE Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65