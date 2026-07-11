Informations pratiques

Cabourg

Concert sur la plage

Plage devant Sweet Home Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Face à la mer, devant la résidence de vacances Sweet Home, ce concert promet une parenthèse musicale dans un cadre exceptionnel, en parallèle du Dîner sur la Digue ! Le chant et les mélodies de la guitare, du saxophone et du violon viendront se mêler au bruit des vagues et des couverts.

Face à la mer, devant la résidence de vacances Sweet Home, ce concert promet une parenthèse musicale dans un cadre exceptionnel, en parallèle du Dîner sur la Digue ! Le chant et les mélodies de la guitare, du saxophone et du violon viendront se mêler au bruit des vagues et des couverts. .

Plage devant Sweet Home Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 15 00

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English : Concert sur la plage

Overlooking the sea, in front of the Sweet Home holiday residence, this concert promises a musical interlude in an exceptional setting, alongside the ‘Dîner sur la Digue’! The singing and melodies of the guitar, saxophone and violin will blend with the sound of the waves and the clatter of cutlery.

L’événement Concert sur la plage Cabourg a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cabourg