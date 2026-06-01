Sury-en-Vaux

Concert

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez nombreux assister au concert de Coeur à voix en l’église de Sury en Vaux.

Venez nombreux assister au concert de Coeur à voix en l’église de Sury en Vaux.

Chansons françaises et populaires sont au programme.

Participation au chapeau.

Food truck et buvette sur place. .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 25 48 07 pascalina18.petit@orange.fr

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English :

We hope to see many of you at the Coeur et Voix concert at the church in Sury-en-Vaux.

L’événement Concert Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois