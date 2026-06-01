Concert Sury-en-Vaux
Concert Sury-en-Vaux samedi 27 juin 2026.
Sury-en-Vaux
Concert
Sury-en-Vaux Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez nombreux assister au concert de Coeur à voix en l’église de Sury en Vaux.
Venez nombreux assister au concert de Coeur à voix en l’église de Sury en Vaux.
Chansons françaises et populaires sont au programme.
Participation au chapeau.
Food truck et buvette sur place. .
Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 25 48 07 pascalina18.petit@orange.fr
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English :
We hope to see many of you at the Coeur et Voix concert at the church in Sury-en-Vaux.
L’événement Concert Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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