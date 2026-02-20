Concert Swing Gospel Singers

Rue Edouard André La Croix-en-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les Swing Gospel Singers, c’est un chœur de chant gospel à sept voix, qui puise son inspiration dans un large répertoire de gospel traditionnel et contemporain mais aussi dans le rythm and blues, la soul music, le jazz ou le RnB.

Les Swing Gospel Singers, c’est un chœur de chant gospel à sept voix, qui puise son inspiration dans un large répertoire de gospel traditionnel et contemporain mais aussi dans le rythm and blues, la soul music, le jazz ou le RnB. Du rythme, des vibrations, du gospel sensible et plein d’émotions, un dynamisme communicatif avec une générosité débordante et débridée. .

Rue Edouard André La Croix-en-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Swing Gospel Singers is a seven-voice gospel choir that draws its inspiration from a wide repertoire of traditional and contemporary gospel, as well as rhythm and blues, soul music, jazz and RnB.

L’événement Concert Swing Gospel Singers La Croix-en-Touraine a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT 37