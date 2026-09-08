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AGENDA · Moulins

Concert Sybelune Théâtre municipal Moulins

vendredi 27 novembre 2026 · Théâtre municipal · Moulins

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre municipal
Adresse
13 rue Candie
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
20 20 20 Tarif réduit

Moulins

Concert Sybelune

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27 21:30:00

Date(s) :
2026-11-27

Vivez le Concert Sybelune à Moulins ! Un événement culturel à ne pas manquer, mêlant les rythmes du Rock et la puissance du Chant / Chanson. Un rendez-vous musical incontournable à découvrir dans votre département !
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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14  bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

Experience the Sybelune Concert in Moulins! A cultural event you won’t want to miss, blending rock rhythms with the power of vocal performance and songwriting. A must-see musical event to discover right here in your department!

L’événement Concert Sybelune Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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