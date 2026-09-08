Concert Sybelune Théâtre municipal Moulins

Informations pratiques

Moulins

Concert Sybelune

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27 21:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Vivez le Concert Sybelune à Moulins ! Un événement culturel à ne pas manquer, mêlant les rythmes du Rock et la puissance du Chant / Chanson. Un rendez-vous musical incontournable à découvrir dans votre département !

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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

Experience the Sybelune Concert in Moulins! A cultural event you won’t want to miss, blending rock rhythms with the power of vocal performance and songwriting. A must-see musical event to discover right here in your department!

L’événement Concert Sybelune Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région