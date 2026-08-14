Concert Syrinx, Rêve D’envol Eglise Saint-Martin Harfleur
dimanche 17 janvier 2027 · Eglise Saint-Martin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Concert Syrinx, Rêve D’envol
Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 17:00:00
fin : 2027-01-17
Date(s) :
2027-01-17
Syrinx célèbre l’oiseau libre et la force de son chant. Ce spectacle est né de la rencontre entre les Chanteurs d’oiseaux Jean Boucault et Johnny Rasse, virtuoses reconnus, et Pierre Hamon, spécialiste des flûtes du monde. Mêlant humour et poésie, ces oiseleurs recréent des milliers de sonorités venues des cinq continents. Leur talent les conduit régulièrement sur de grandes scènes telles les Victoires de la musique classique, les Molières ou les Folles Journées de Nantes.
Réservation obligatoire .
Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 tourisme@harfleur.fr
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English : Concert Syrinx, Rêve D’envol
L’événement Concert Syrinx, Rêve D’envol Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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