CONCERT Takes Two To Tango Origné
jeudi 23 juillet 2026 · Origné
Informations pratiques
Origné
CONCERT Takes Two To Tango
L’Écluserie Origné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez passer un bon moment musical à L’Écluserie d’Origné.
Du blues avec l’électricité et les cordes vocales qui vont avec ! Entre compositions et reprises de standards, allant de The Clash à Brice Springsteen en passant par Johnny Cash et Robert Johnson… .
L’Écluserie Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 80 98 38 lecluserie@gmail.com
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English :
Come enjoy some great music at %E0 L’%C9cluserie d’Orign%E9.
L’événement CONCERT Takes Two To Tango Origné a été mis à jour le 2026-07-02 par SUD MAYENNE
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