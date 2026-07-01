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AGENDA · Origné

CONCERT Takes Two To Tango Origné

jeudi 23 juillet 2026 · Origné

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
L'Écluserie
Ville
53360 Origné
Département
Mayenne
Tarif

Origné

CONCERT Takes Two To Tango

L’Écluserie Origné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Venez passer un bon moment musical à L’Écluserie d’Origné.
Du blues avec l’électricité et les cordes vocales qui vont avec ! Entre compositions et reprises de standards, allant de The Clash à Brice Springsteen en passant par Johnny Cash et Robert Johnson…   .

L’Écluserie Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 80 98 38  lecluserie@gmail.com

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English :

Come enjoy some great music at %E0 L’%C9cluserie d’Orign%E9.

L’événement CONCERT Takes Two To Tango Origné a été mis à jour le 2026-07-02 par SUD MAYENNE

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