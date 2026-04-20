Concert Tang Trev chante Nick Cave Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Landerneau

Concert Tang Trev chante Nick Cave

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Tang Trev, chanteur du groupe Spernot, explore l’univers sombre et poétique de Nick Cave, l’un des plus grands artistes de la scène rock alternative.

En piochant parmi 50 ans de carrière de l’australien, il revisite une sélection de ses titres emblématiques dans un format piano/voix.

Ouvert à tous. Sur réservation. .

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

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English : Concert Tang Trev chante Nick Cave

L’événement Concert Tang Trev chante Nick Cave Landerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS