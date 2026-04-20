Sábado Latino Centre culturel Le Family Landerneau

Landerneau

Sábado Latino

Centre culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 00:45:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

L’association Cubail’Así Landerneau a le plaisir d’organiser la première édition de Sábado Latino, qui mettra à l’honneur les danses latines et rassemblera passionnés, curieux et amateurs autour d’un programme riche et dynamique

• Salsa, Bachata, Kizomba, Reggaetón, Zumba

• 7 intervenants professeurs de danse reconnus

• 15 heures de stages (tous niveaux)

• 2 soirées dansantes animées par des DJ et ponctuées d’animations

• Un show exceptionnel des professeurs et invités .

Centre culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 75 26 85 03

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English : Sábado Latino

L’événement Sábado Latino Landerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS