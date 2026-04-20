Sábado Latino Centre culturel Le Family Landerneau
Sábado Latino Centre culturel Le Family Landerneau vendredi 24 avril 2026.
Landerneau
Sábado Latino
Centre culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24 00:45:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
L’association Cubail’Así Landerneau a le plaisir d’organiser la première édition de Sábado Latino, qui mettra à l’honneur les danses latines et rassemblera passionnés, curieux et amateurs autour d’un programme riche et dynamique
• Salsa, Bachata, Kizomba, Reggaetón, Zumba
• 7 intervenants professeurs de danse reconnus
• 15 heures de stages (tous niveaux)
• 2 soirées dansantes animées par des DJ et ponctuées d’animations
• Un show exceptionnel des professeurs et invités .
Centre culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 75 26 85 03
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English : Sábado Latino
L’événement Sábado Latino Landerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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