Yoga du rire et brain gym Tasse de Mémé Landerneau
Yoga du rire et brain gym Tasse de Mémé Landerneau lundi 20 avril 2026.
Landerneau
Yoga du rire et brain gym
Tasse de Mémé 23 quai de Cornouaille Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 16:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Muriel Papin, Kinésiologue, vous propose un atelier yoga du rire et brain gym parents-enfants
– Le rire diminue le cortisol (hormone du stress), booste les hormones du bonheur la dopamine, les endorphines et la sérotonine.
– La Brain Gym est un ensemble de mouvements simples et efficaces pour nous aider à booster nos connexions du cerveau, pour activer notre mémoire, notre concentration, diminuer le stress et apporte plein d’autres bienfaits.
– Enfants à partir de 6 ans.
– Sur inscription au 06 73 23 99 92
– Nombre de places limité à 10 personnes maximum. .
Tasse de Mémé 23 quai de Cornouaille Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 73 23 99 92
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English : Yoga du rire et brain gym
L’événement Yoga du rire et brain gym Landerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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