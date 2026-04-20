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Yoga du rire et brain gym Tasse de Mémé Landerneau

Yoga du rire et brain gym Tasse de Mémé Landerneau lundi 20 avril 2026.

Lieu : Tasse de Mémé

Adresse : 23 quai de Cornouaille

Ville : 29800 Landerneau

Département : Finistère

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Landerneau

Yoga du rire et brain gym

Tasse de Mémé 23 quai de Cornouaille Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 16:00:00

Date(s) :
2026-04-20

Muriel Papin, Kinésiologue, vous propose un atelier yoga du rire et brain gym parents-enfants

– Le rire diminue le cortisol (hormone du stress), booste les hormones du bonheur la dopamine, les endorphines et la sérotonine.
– La Brain Gym est un ensemble de mouvements simples et efficaces pour nous aider à booster nos connexions du cerveau, pour activer notre mémoire, notre concentration, diminuer le stress et apporte plein d’autres bienfaits.

– Enfants à partir de 6 ans.
– Sur inscription au 06 73 23 99 92
– Nombre de places limité à 10 personnes maximum.   .

Tasse de Mémé 23 quai de Cornouaille Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 73 23 99 92 

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English : Yoga du rire et brain gym

L’événement Yoga du rire et brain gym Landerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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