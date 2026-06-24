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AGENDA · Lupersat

Concert Tangos Jazz Chango Trio Place de l’Église Lupersat

samedi 1 août 2026 · Place de l'Église · Lupersat

Concert Tangos Jazz Chango Trio Place de l’Église Lupersat

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
EGLISE LUPERSAT
Ville
23190 Lupersat
Département
Creuse
Tarif

Lupersat

Concert Tangos Jazz Chango Trio

Place de l’Église EGLISE LUPERSAT Lupersat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 19:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Concert   .

Place de l’Église EGLISE LUPERSAT Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine   mairielupersat@wanadoo.fr

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English : Concert Tangos Jazz Chango Trio

L’événement Concert Tangos Jazz Chango Trio Lupersat a été mis à jour le 2026-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine

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