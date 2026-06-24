Concert Tangos Jazz Chango Trio Place de l’Église Lupersat

Informations pratiques

Lupersat

Concert Tangos Jazz Chango Trio

Place de l’Église EGLISE LUPERSAT Lupersat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 19:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Concert .

Place de l’Église EGLISE LUPERSAT Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine mairielupersat@wanadoo.fr

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English : Concert Tangos Jazz Chango Trio

L’événement Concert Tangos Jazz Chango Trio Lupersat a été mis à jour le 2026-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine