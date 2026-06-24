AGENDA · Lupersat
Concert Tangos Jazz Chango Trio Place de l’Église Lupersat
samedi 1 août 2026 · Place de l'Église · Lupersat
Informations pratiques
Lupersat
Concert Tangos Jazz Chango Trio
Place de l’Église EGLISE LUPERSAT Lupersat Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 19:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Concert .
Place de l’Église EGLISE LUPERSAT Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine mairielupersat@wanadoo.fr
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English : Concert Tangos Jazz Chango Trio
L’événement Concert Tangos Jazz Chango Trio Lupersat a été mis à jour le 2026-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine