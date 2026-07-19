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AGENDA · Lupersat

MECHOUI ESTIVAL Salle des fêtes Lupersat

samedi 1 août 2026 · Salle des fêtes · Lupersat

MECHOUI ESTIVAL Salle des fêtes Lupersat

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de la République
Ville
23190 Lupersat
Département
Creuse
Tarif

Lupersat

MECHOUI ESTIVAL

Salle des fêtes Place de la République Lupersat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Méchoui annuel
Inscription au 06 30 66 67 00 avant le 20 juillet   .

Salle des fêtes Place de la République Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 063066670  comitedesfeteslupersat@gmail.com

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English : MECHOUI ESTIVAL

L’événement MECHOUI ESTIVAL Lupersat a été mis à jour le 2026-07-15 par Marche et Combraille en Aquitaine

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