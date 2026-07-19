MECHOUI ESTIVAL Salle des fêtes Lupersat

Informations pratiques

Lupersat

MECHOUI ESTIVAL

Salle des fêtes Place de la République Lupersat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Méchoui annuel

Inscription au 06 30 66 67 00 avant le 20 juillet .

Salle des fêtes Place de la République Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 063066670 comitedesfeteslupersat@gmail.com

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English : MECHOUI ESTIVAL

L’événement MECHOUI ESTIVAL Lupersat a été mis à jour le 2026-07-15 par Marche et Combraille en Aquitaine