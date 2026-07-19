AGENDA · Lupersat
MECHOUI ESTIVAL Salle des fêtes Lupersat
samedi 1 août 2026 · Salle des fêtes · Lupersat
Informations pratiques
Lupersat
MECHOUI ESTIVAL
Salle des fêtes Place de la République Lupersat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Méchoui annuel
Inscription au 06 30 66 67 00 avant le 20 juillet .
Salle des fêtes Place de la République Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 063066670 comitedesfeteslupersat@gmail.com
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English : MECHOUI ESTIVAL
L’événement MECHOUI ESTIVAL Lupersat a été mis à jour le 2026-07-15 par Marche et Combraille en Aquitaine
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