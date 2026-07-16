Visite ludique d’un atelier de fabrication de marionnettes, Atelier Botsuak, Lupersat

Informations pratiques

Visite ludique d’un atelier de fabrication de marionnettes 19 et 20 septembre Atelier Botsuak Creuse

Visite à prix libre en conscience.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes d’un atelier de fabrication de marionnettes pas comme les autres.

L’art de la marionnette constitue un patrimoine culturel à protéger et à transmettre. Pourtant, les métiers qui lui sont liés rencontrent aujourd’hui de plus en plus de difficultés à se maintenir.

Amoureux des marionnettes, curieux d’un art un peu décalé ou simplement à la recherche d’une sortie inédite, venez découvrir notre atelier de fabrication et son espace d’exposition-vente. Votre visite sera aussi une manière de soutenir notre activité et la permanence de cet artisanat d’art.

Nous vous recommandons cette découverte hors des sentiers battus, assurément divertissante, en compagnie de marionnettes délurées et de recycréatures venues d’un autre monde.

Venez comme vous êtes, seul, en famille ou entre amis : nous, ainsi que toutes nos petites et moins petites créatures, serons ravis de vous accueillir et de vous initier, si le cœur vous en dit, à l’animation de différents types de marionnettes.

Atelier Botsuak 18 Chez Latour, 23190 Lupersat Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 11 28 50 52 https://www.facebook.com/AtelierBotsuak L’Atelier Botsuak – grange-atelier d’artisanat d’art – est un lieu de fabrication, d’animations et d’exposition fantastique et ludique de marionnettes de tous genres.

Les marionnettes, les objets marionnettiques et les castelets fabriqués et présentés sont en grande partie réalisés à base de récupération d’objets, usuels ou insolites, et de matières en fin de vie.

Les créations sont destinées à la vente au grand public et aux professionnels et peuvent être réalisées sur commande.

Pendant les visites et les Portes Ouvertes, le public déambule librement au milieu des marionnettes. Grands ou petits, en famille ou avec des amis, peuvent regarder, s’informer sur les modes de fabrication, sur les techniques, les matières utilisées et peuvent aussi manipuler des marionnettes divertissantes et pleines de fantaisie. Les plus jeunes aiment particulièrement animer, comme de vrais professionnels, les marionnettes d’ombre chinoise dans le castelet qui leur est dédié.

L’Atelier Botsuak propose, pour tous les publics, des ateliers d’introduction à la fabrication de marionnnettes à base de récupération lors des

« animations marionnettes-récup’ « .

Les visites ou les animations ont lieu sur rendez-vous ou lors d’événements programmés du mois d’avril au mois d’octobre et lors de portes ouvertes de Noël. Accès et stationnement : Accès sur deux niveaux de plain-pied possible pour les personnes à mobilité réduite. Arrêt-minute-dépose devant les portes. Stationnement disponible en bord de route.

Portes ouvertes d’un atelier de fabrication de marionnettes « pas comme les autres »

© Laurence Kus