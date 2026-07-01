Festival international de musique de chambre MAS MUSICI Lupersat
dimanche 19 juillet 2026 · Lupersat
Informations pratiques
Lupersat
Festival international de musique de chambre MAS MUSICI
église Lupersat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Mas Musici 2026, 11ème édition du festival international de musique de chambre du 17 juillet au 1 août, des musiciens de différentes nationalités se retrouvent en Creuse pour 11 concerts dans tout le département. Un voyage musical sur plusieurs siècles jusqu’à la création contemporaine. Des moments privilégiés de rencontres et d’échanges entre les musiciens et le public. Le programme de chaque concert consultable sur masmusici.com
Informations pratiques :
Renseignements et réservations (fortement conseillées, places non numérotées) au +33 06 41 21 21 87 ou masmu.contact@gmail.com . Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début du concert. .
église Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 21 21 87 masmu.contact@gmail.com
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English : Festival international de musique de chambre MAS MUSICI
L’événement Festival international de musique de chambre MAS MUSICI Lupersat a été mis à jour le 2026-07-01 par Marche et Combraille en Aquitaine
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