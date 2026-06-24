Conférence Débat sur la forêt creusoise Salle culturelle Mairie de Lupersat Lupersat
samedi 11 juillet 2026 · Salle culturelle Mairie de Lupersat · Lupersat
Informations pratiques
Lupersat
Conférence Débat sur la forêt creusoise
Salle culturelle Mairie de Lupersat 3 place de la Réplublique Lupersat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Conférence débat sur la forêt creusoise .
Salle culturelle Mairie de Lupersat 3 place de la Réplublique Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine patrimoine.lupersat@yahoo.fr
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English : Conférence Débat sur la forêt creusoise
L’événement Conférence Débat sur la forêt creusoise Lupersat a été mis à jour le 2026-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine