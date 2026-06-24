Conférence Débat sur la forêt creusoise Salle culturelle Mairie de Lupersat Lupersat

Informations pratiques

Lupersat

Conférence Débat sur la forêt creusoise

Salle culturelle Mairie de Lupersat 3 place de la Réplublique Lupersat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 16:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Conférence débat sur la forêt creusoise .

Salle culturelle Mairie de Lupersat 3 place de la Réplublique Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine patrimoine.lupersat@yahoo.fr

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English : Conférence Débat sur la forêt creusoise

L’événement Conférence Débat sur la forêt creusoise Lupersat a été mis à jour le 2026-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine