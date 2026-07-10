Concert Tatiana Dougha Eglise Saint-Symphorien Villapourçon

Informations pratiques

Villapourçon

Concert Tatiana Dougha

Eglise Saint-Symphorien 49, le Bourg Villapourçon Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le Festival La Ronde des Arts en Morvan vous invite à écouter Tatiana Dougha pour un concert de musique et chants slaves. À 17h à l’église Saint-Symphorien. Participation libre. Informations 03 73 21 03 00 / www.larondedesartsenmorvan.fr .

Eglise Saint-Symphorien 49, le Bourg Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00

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English : Concert Tatiana Dougha

L’événement Concert Tatiana Dougha Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Rives du Morvan