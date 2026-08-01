Vide-maisons Le bourg Villapourçon

Informations pratiques

Villapourçon

Vide-maisons

Le bourg Au bourg et hameau du Niret Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 08:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Vide maisons toute la journée les 7, 8 et 9 août à Villapourçon.

11 rue Eugène Derangère (8 et 9 août)

41 rue Eugène Derangère

5, allée de la Laïcité

7 route des Marceaux

Hameau du Niret 78 route du Niret

Infos au 06 17 52 36 27. .

Le bourg Au bourg et hameau du Niret Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 52 36 27

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English : Vide-maisons

L’événement Vide-maisons Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Rives du Morvan