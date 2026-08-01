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AGENDA · Villapourçon

Vide-maisons Le bourg Villapourçon

vendredi 7 août 2026 · Le bourg · Villapourçon

Vide-maisons Le bourg Villapourçon

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Au bourg et hameau du Niret
Ville
58370 Villapourçon
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Villapourçon

Vide-maisons

Le bourg Au bourg et hameau du Niret Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 08:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Vide maisons toute la journée les 7, 8 et 9 août à Villapourçon.
11 rue Eugène Derangère (8 et 9 août)
41 rue Eugène Derangère
5, allée de la Laïcité
7 route des Marceaux
Hameau du Niret 78 route du Niret
Infos au 06 17 52 36 27.   .

Le bourg Au bourg et hameau du Niret Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 52 36 27 

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English : Vide-maisons

L’événement Vide-maisons Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Rives du Morvan

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