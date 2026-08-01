Vide-maisons Le bourg Villapourçon
vendredi 7 août 2026 · Le bourg · Villapourçon
Informations pratiques
Villapourçon
Vide-maisons
Le bourg Au bourg et hameau du Niret Villapourçon Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 08:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Vide maisons toute la journée les 7, 8 et 9 août à Villapourçon.
11 rue Eugène Derangère (8 et 9 août)
41 rue Eugène Derangère
5, allée de la Laïcité
7 route des Marceaux
Hameau du Niret 78 route du Niret
Infos au 06 17 52 36 27. .
Le bourg Au bourg et hameau du Niret Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 52 36 27
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English : Vide-maisons
L’événement Vide-maisons Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Rives du Morvan