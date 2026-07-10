Déjeuner et balade digestive Salle des Fêtes Villapourçon

Informations pratiques

Villapourçon

Déjeuner et balade digestive

Salle des Fêtes Le Bourg Villapourçon Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

La Ronde des Arts en Morvan propose un déjeuner à 12h à la salle des Fêtes de Villapourçon. Le déjeuner de clôture de la Ronde est sur le thème Saveurs marines , sur réservation 06 17 52 36 27 ou 06 98 25 05 34. À 15h, le déjeuner sera suivi d’une balade digestive théâtralisée, déambulation avec Kevin Chappe. .

Salle des Fêtes Le Bourg Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00

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English : Déjeuner et balade digestive

L’événement Déjeuner et balade digestive Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Rives du Morvan