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AGENDA · Villapourçon

Déjeuner et balade digestive Salle des Fêtes Villapourçon

dimanche 9 août 2026 · Salle des Fêtes · Villapourçon

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Le Bourg
Ville
58370 Villapourçon
Département
Nièvre
Tarif

Villapourçon

Déjeuner et balade digestive

Salle des Fêtes Le Bourg Villapourçon Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

La Ronde des Arts en Morvan propose un déjeuner à 12h à la salle des Fêtes de Villapourçon. Le déjeuner de clôture de la Ronde est sur le thème Saveurs marines , sur réservation 06 17 52 36 27 ou 06 98 25 05 34. À 15h, le déjeuner sera suivi d’une balade digestive théâtralisée, déambulation avec Kevin Chappe.   .

Salle des Fêtes Le Bourg Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 

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English : Déjeuner et balade digestive

L’événement Déjeuner et balade digestive Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Rives du Morvan

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