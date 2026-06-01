Concert : Tchaïkovski et ses voisins, Jardin des Plantes, Nantes
Concert : Tchaïkovski et ses voisins, Jardin des Plantes, Nantes samedi 20 juin 2026.
Concert : Tchaïkovski et ses voisins Samedi 20 juin, 16h00 Jardin des Plantes Loire-Atlantique
Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Trio de flûtes traversières : Isabelle, Maud et Nathalie joueront en trio des oeuvres de Tchaïkovski, Bartok, Novak et Tcherepnin.
Direction artistique : Gilles de Talhouët
Durée : 30 min.
Rendez-vous sur l’Esplanade des Tulipiers, en haut du Jardin des Plantes.
Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Concert par le Studio Aperto Musique classique Flûtes traversières
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