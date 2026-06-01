Concert : Tchaïkovski et ses voisins, Jardin des Plantes, Nantes

Concert : Tchaïkovski et ses voisins Samedi 20 juin, 16h00 Jardin des Plantes Loire-Atlantique

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00

Trio de flûtes traversières : Isabelle, Maud et Nathalie joueront en trio des oeuvres de Tchaïkovski, Bartok, Novak et Tcherepnin.

Direction artistique : Gilles de Talhouët

Durée : 30 min.

Rendez-vous sur l’Esplanade des Tulipiers, en haut du Jardin des Plantes.

Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert par le Studio Aperto Musique classique Flûtes traversières