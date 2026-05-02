Concert Tempête de chienne Un été à Bious Lac de Bious Artigues Laruns
Concert Tempête de chienne Un été à Bious Lac de Bious Artigues Laruns samedi 11 juillet 2026.
Laruns
Concert Tempête de chienne Un été à Bious
Lac de Bious Artigues Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Tempête de Chiennes est un duo formé par Sky et Sarah, qui propose une pop décalée en français aux influences punk et électroniques. Portées par une boîte à rythmes, une basse incisive et des mélodies accrocheuses, leurs chansons mêlent énergie brute et textes engagés. Leur univers est féministe, humaniste et résolument indépendant !
Restauration sur place. .
Lac de Bious Artigues Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me
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English : Concert Tempête de chienne Un été à Bious
L’événement Concert Tempête de chienne Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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