Concert Tempête de chienne Un été à Bious Lac de Bious Artigues Laruns samedi 11 juillet 2026.

Laruns

Concert Tempête de chienne Un été à Bious

Lac de Bious Artigues Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Tempête de Chiennes est un duo formé par Sky et Sarah, qui propose une pop décalée en français aux influences punk et électroniques. Portées par une boîte à rythmes, une basse incisive et des mélodies accrocheuses, leurs chansons mêlent énergie brute et textes engagés. Leur univers est féministe, humaniste et résolument indépendant !

Restauration sur place. .

Lac de Bious Artigues Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me

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English : Concert Tempête de chienne Un été à Bious

L’événement Concert Tempête de chienne Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées