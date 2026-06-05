Laruns

Exposition Jim Messina sculpture sur bois

Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Je trouve mon inspiration dans la faune et la flore sauvage, les humains et la matière qui croise mon chemin. Les courbes, les textures, les propositions, le mouvement, la fluidité sont autant de notions qui

guident mon processus de création. Découvrez l’univers de Jim Messina, sculpteur du bois.

Et aussi… Atelier sculpture sur bois

Découverte des outils, sélection du bois, recherche de la forme, règles

de sécurité, apprentissage des techniques, discussions, rires et peut-être

quelques ampoules sont au programme de cet atelier d’initiation à la

sculpture du bois ! Je 16 Ve. 17 Sa. 18 Di. 19 juillet 9h-16h A partir de 16 ans. Réservation (places limitées)

Restauration sur place. .

Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 72 12 95 ginguettedebious@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Jim Messina sculpture sur bois

L’événement Exposition Jim Messina sculpture sur bois Laruns a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées