Exposition Jim Messina sculpture sur bois Laruns
Exposition Jim Messina sculpture sur bois Laruns dimanche 12 juillet 2026.
Laruns
Exposition Jim Messina sculpture sur bois
Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Je trouve mon inspiration dans la faune et la flore sauvage, les humains et la matière qui croise mon chemin. Les courbes, les textures, les propositions, le mouvement, la fluidité sont autant de notions qui
guident mon processus de création. Découvrez l’univers de Jim Messina, sculpteur du bois.
Et aussi… Atelier sculpture sur bois
Découverte des outils, sélection du bois, recherche de la forme, règles
de sécurité, apprentissage des techniques, discussions, rires et peut-être
quelques ampoules sont au programme de cet atelier d’initiation à la
sculpture du bois ! Je 16 Ve. 17 Sa. 18 Di. 19 juillet 9h-16h A partir de 16 ans. Réservation (places limitées)
Restauration sur place. .
Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 72 12 95 ginguettedebious@proton.me
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English : Exposition Jim Messina sculpture sur bois
L’événement Exposition Jim Messina sculpture sur bois Laruns a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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