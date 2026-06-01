Concert, Temple du Salin, Toulouse

Concert Vendredi 26 juin, 20h00 Temple du Salin Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

RÉSERVATION : À partir du mardi 16 juin, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Concert « Florilège »

Maîtrise de Toulouse

Mark Opstad, direction

PROGRAMME :

Eleanor Milhau, orgue

Alonso Lobo (1555-1617) Versa est in luctum

Giocomo Carissimi (1605-1674) Plorate filii Israel ; Extrait Jephte

Henry Purcell (1659-1695) Jehova quam multi sunt

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Ave Verum

Johannes Brahms (1833-1897) Geistliches Lied

Claude Debussy (1862-1918) La fille aux cheveux de lin

Suvina Ahodi, orgue (arrangement pour orgue)

Nadia Boulanger (1887-1979) Lux aeterna / Etienne Berny (orgue) / Noé Donadio (violoncelle) / Mathurin Siclet (violon)

Maurice Ravel Toccata (Tombeau de Couperin) / Etienne Berny, orgue (arrangement pour orgue)

Eriks Esenvalds (1977) Only in sleep

Herbert Howells (1892-1983) A hymn for Saint Cecilia

Kenneth Leighton (1929-1988) Magnificat et Nunc Dimittis / Collegium Magdalenae Oxoniense

Temple du Salin 4 impasse de la Trésorerie Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

Maîtrise de Toulouse