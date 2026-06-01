Concert, Temple du Salin, Toulouse
Concert, Temple du Salin, Toulouse vendredi 26 juin 2026.
Concert Vendredi 26 juin, 20h00 Temple du Salin Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00
RÉSERVATION : À partir du mardi 16 juin, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)
Concert « Florilège »
Maîtrise de Toulouse
Mark Opstad, direction
PROGRAMME :
Eleanor Milhau, orgue
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Alonso Lobo (1555-1617) Versa est in luctum
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Giocomo Carissimi (1605-1674) Plorate filii Israel ; Extrait Jephte
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Henry Purcell (1659-1695) Jehova quam multi sunt
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Ave Verum
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Johannes Brahms (1833-1897) Geistliches Lied
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Claude Debussy (1862-1918) La fille aux cheveux de lin
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Suvina Ahodi, orgue (arrangement pour orgue)
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Nadia Boulanger (1887-1979) Lux aeterna / Etienne Berny (orgue) / Noé Donadio (violoncelle) / Mathurin Siclet (violon)
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Maurice Ravel Toccata (Tombeau de Couperin) / Etienne Berny, orgue (arrangement pour orgue)
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Eriks Esenvalds (1977) Only in sleep
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Herbert Howells (1892-1983) A hymn for Saint Cecilia
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Kenneth Leighton (1929-1988) Magnificat et Nunc Dimittis / Collegium Magdalenae Oxoniense
Temple du Salin 4 impasse de la Trésorerie Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Maîtrise de Toulouse
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