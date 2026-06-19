Concert Tendances 80/90 Charleville-Mézières
samedi 12 septembre 2026 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Concert Tendances 80/90
Parc des Expositions de Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 29 – 29 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une grande soirée événement consacrée aux plus grands tubes des années 80 et 90, réunissant sur scène – Sabine Paturel- Patrick Coutin- Vivien Savage- Caroline Loeb- Christine Roque- Jean-Pierre Morgand (Les Avions)- Allan Théo- Kareen Antonn- Ève Angeli- Benny BInvitée exceptionnelle Julie Pietri Plus de 3 heures de spectacle 100 % live avec musiciens, choristes et danseurs.Billetterie France Billet, FNAC Spectacles, Cultura, Ticketmaster et points de vente habituels.
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Parc des Expositions de Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est booking@tendances-agency.com
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English :
A spectacular evening event dedicated to the biggest hits of the ’80s and ’90s, bringing together on stage:- Sabine Paturel Patrick Coutin Vivien Savage Caroline Loeb Christine Roque Jean-Pierre Morgand (Les Avions), Allan Théo, Kareen Antonn, Cévé Angeli, and Benny. Special guest: Julie Pietri. Over 3 hours of 100% live entertainment with musicians, backup singers, and dancers.Ticket sales: France Billet, FNAC Spectacles, Cultura, Ticketmaster, and usual points of sale.
L’événement Concert Tendances 80/90 Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-19 par Ardennes Tourisme
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