Concert — Tha Dunciz Parking de l’Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer
Concert — Tha Dunciz Parking de l’Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.
Trouville-sur-Mer
Concert — Tha Dunciz
Parking de l’Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-26 22:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Le dimanche 26 juillet à Trouville-sur-Mer, le parking de la Mairie devient piste de danse pour un concert gratuit de Tha Dunciz (21h-22h30). Funk et groove afro-américain au programme, inspirés de James Brown, pour une soirée festive et dansante.
Le dimanche 26 juillet, le parking de la Mairie se transforme en piste de danse le temps d’une soirée. Tha Dunciz, six musiciens normands possédés par le funk et le groove afro-américain, investissent les lieux de 21 h à 22 h 30 pour un concert gratuit et sans chichis. Emmenés par le chanteur-ambianceur Zonk, ils puisent dans la grande tradition de James Brown et du rhythm and blues pour délivrer une musique débridée, positive et irrésistiblement dansante. Les déhanchements sont fortement encouragés.
Infos pratiques
– Date dimanche 26 juillet
– Horaires 21 h 22 h 30
– Lieu parking de la Mairie, Trouville-sur-Mer
– Entrée libre .
Parking de l’Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert — Tha Dunciz
On Sunday 26 July in Trouville-sur-Mer, the Town Hall car park becomes a dance floor for a free concert by Tha Dunciz (9-10.30pm). Funk and Afro-American groove on the programme, inspired by James Brown, for a festive evening of dancing.
L’événement Concert — Tha Dunciz Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Trouville
À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)
- 3e édition du Festival Nadia & Lili Boulanger La Musique et la Mer Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer 5 juin 2026
- Ciné Coup de Cœur Les Climats dans le cadre du Festival Nadia & Lili Boulanger Les Cures Marines Trouville-sur-Mer 5 juin 2026
- Journée Portes Ouvertes du CNTH Collecte au profit de l’AFM Téléthon Club Nautique de Trouville Hennequeville Trouville-sur-Mer 6 juin 2026
- Global Wellness Week Portes Ouvertes du Club Sport des Cures Marines Cures Marines Hôtel & Spa Trouville MGallery Collection Trouville-sur-Mer 8 juin 2026
- AFTERWORK Booster son bien-être mental Le Sunset Beach Trouville-sur-Mer 11 juin 2026