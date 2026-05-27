Concert — Tha Dunciz Parking de l’Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Concert — Tha Dunciz

Parking de l’Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-07-26 22:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Le dimanche 26 juillet à Trouville-sur-Mer, le parking de la Mairie devient piste de danse pour un concert gratuit de Tha Dunciz (21h-22h30). Funk et groove afro-américain au programme, inspirés de James Brown, pour une soirée festive et dansante.

Le dimanche 26 juillet, le parking de la Mairie se transforme en piste de danse le temps d’une soirée. Tha Dunciz, six musiciens normands possédés par le funk et le groove afro-américain, investissent les lieux de 21 h à 22 h 30 pour un concert gratuit et sans chichis. Emmenés par le chanteur-ambianceur Zonk, ils puisent dans la grande tradition de James Brown et du rhythm and blues pour délivrer une musique débridée, positive et irrésistiblement dansante. Les déhanchements sont fortement encouragés.

Infos pratiques

– Date dimanche 26 juillet

– Horaires 21 h 22 h 30

– Lieu parking de la Mairie, Trouville-sur-Mer

– Entrée libre .

Parking de l’Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Concert — Tha Dunciz

On Sunday 26 July in Trouville-sur-Mer, the Town Hall car park becomes a dance floor for a free concert by Tha Dunciz (9-10.30pm). Funk and Afro-American groove on the programme, inspired by James Brown, for a festive evening of dancing.

L’événement Concert — Tha Dunciz Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Trouville