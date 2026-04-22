Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert ; The lighters Le Hangar Zéro Le Havre

Concert ; The lighters Le Hangar Zéro Le Havre vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Le Hangar Zéro

Adresse : 37 Quai de la Saône

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Havre

Concert ; The lighters

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Concert live The Lighters (Reggae Band)
Ambiance reggae au Hangar Zéro

Préparez-vous à une soirée chaleureuse et vibrante avec The Lighters, un groupe aux sonorités ensoleillées qui vous fera voyager le temps d’un concert live.

Line-up
– The Lighters Reggae Band (live)
– Guest Steppin’ Razor Sound System avec Selecta Nano & Razor Red

Une soirée entre live et sound system, portée par les bonnes vibes du reggae
À ne pas manquer pour les amateur·rices de musique roots et d’énergie collective !   .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@lehangarzero.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert ; The lighters

L’événement Concert ; The lighters Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)