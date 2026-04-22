Concert ; The lighters Le Hangar Zéro Le Havre
Concert ; The lighters Le Hangar Zéro Le Havre vendredi 8 mai 2026.
Le Havre
Concert ; The lighters
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Concert live The Lighters (Reggae Band)
Ambiance reggae au Hangar Zéro
Préparez-vous à une soirée chaleureuse et vibrante avec The Lighters, un groupe aux sonorités ensoleillées qui vous fera voyager le temps d’un concert live.
Line-up
– The Lighters Reggae Band (live)
– Guest Steppin’ Razor Sound System avec Selecta Nano & Razor Red
Une soirée entre live et sound system, portée par les bonnes vibes du reggae
À ne pas manquer pour les amateur·rices de musique roots et d’énergie collective ! .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
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English : Concert ; The lighters
L’événement Concert ; The lighters Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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