Concert ; The lighters Le Hangar Zéro Le Havre

Le Havre

Concert ; The lighters

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Concert live The Lighters (Reggae Band)

Ambiance reggae au Hangar Zéro

Préparez-vous à une soirée chaleureuse et vibrante avec The Lighters, un groupe aux sonorités ensoleillées qui vous fera voyager le temps d’un concert live.

Line-up

– The Lighters Reggae Band (live)

– Guest Steppin’ Razor Sound System avec Selecta Nano & Razor Red

Une soirée entre live et sound system, portée par les bonnes vibes du reggae

À ne pas manquer pour les amateur·rices de musique roots et d’énergie collective ! .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

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English : Concert ; The lighters

L’événement Concert ; The lighters Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie