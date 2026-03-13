Concert The Magical Music of Harry Potter Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
jeudi 7 janvier 2027 · Le Capitole en Champagne · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Concert The Magical Music of Harry Potter
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 69.99 – 69.99 – 69.99 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-07 17:00:00
fin : 2027-01-07 19:00:00
Date(s) :
2027-01-07
Tout public
The Magical Music of Harry Potter
Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage.
Découvrez la meilleure musique des films d’Harry Potter, nominée aux Oscars, lors d’une soirée de concert unique, The Magical Film Orchestra & Choir et des illusions magiques !
Profitez de la musique de film de John Williams, cinq fois lauréat de l’Oscar, ainsi que de la musique de Patrick Doyle, Nicholas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un l’Oscar.
Assistez à une soirée de concert magique d’Harry Potter ! .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Concert The Magical Music of Harry Potter
L’événement Concert The Magical Music of Harry Potter Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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