AGENDA · Ploërmel
Concert The Rumpled au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel
vendredi 7 août 2026 · Le Thy'roir · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Concert The Rumpled au Thy’roir
Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
The Rumpled en concert au Thy’roir une soirée Rock, Folk, Pop et Punk à ne pas manquer ! À 21h.
Première partie de la soirée assurée par Gaelle Kerry. .
Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21
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English :
L’événement Concert The Rumpled au Thy’roir Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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