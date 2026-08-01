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AGENDA · Ploërmel

Concert The Rumpled au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel

vendredi 7 août 2026 · Le Thy'roir · Ploërmel

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Thy'roir
Adresse
19 rue de la gare
Ville
56800 Ploërmel
Département
Morbihan
Tarif

Ploërmel

Concert The Rumpled au Thy’roir

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

The Rumpled en concert au Thy’roir une soirée Rock, Folk, Pop et Punk à ne pas manquer ! À 21h.
Première partie de la soirée assurée par Gaelle Kerry.   .

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21 

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English :

L’événement Concert The Rumpled au Thy’roir Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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