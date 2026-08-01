Concert The Rumpled au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Concert The Rumpled au Thy’roir

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

The Rumpled en concert au Thy’roir une soirée Rock, Folk, Pop et Punk à ne pas manquer ! À 21h.

Première partie de la soirée assurée par Gaelle Kerry. .

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21

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English :

L’événement Concert The Rumpled au Thy’roir Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande