Football Match de gala Stade Patrick Caillaud Ploërmel

Ploërmel

Football Match de gala

Stade Patrick Caillaud Rue de Redon Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 13:00:00

fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :

2026-08-08

L’association Roc-Loisirs organise la 21ème édition du Gala de Football Professionnel, en soutien aux enfants malades souffrant de maladies orphelines sur la Région de Ploërmel (maladies rares). Cette année, les affiches sont

À 15h00 Stade Rennais (National 3 et Professionnels) contre le FC Nantes (National 3 et Professionnels)

À 17h00 FC Lorient (National 3 et Professionnels) contre St-Colomban Locminé (National 2)

À 19h00 Ploërmel FC (R1) contre Stade Pontivyen (R1)

Ouverture du stade dès 13h. Les billets sont en vente directement au guichet du stade le jour du gala.

Après chaque rencontre, les enfants pourront approcher les Footballeurs pour être pris en photo et recueillir des Autographes. Le public pourra aussi gagner des maillots du Stade Rennais, du F.C. Nantes et de l’Equipe de France.

Que vous soyez fan de football ou non, n’hésitez pas à venir au stade municipal de Ploërmel pour cet après midi humanitaire votre présence sera synonyme de votre solidarité. .

Stade Patrick Caillaud Rue de Redon Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 30 61 37 27

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English :

L’événement Football Match de gala Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande