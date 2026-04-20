Concert The Wall Le Capitole en Champagne Saint-Memmie
Concert The Wall Le Capitole en Champagne Saint-Memmie jeudi 12 novembre 2026.
Saint-Memmie
Concert The Wall
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie Marne
Tarif : 79.99 – 79.99 – 79.99 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 17:00:00
fin : 2026-11-12 19:00:00
Date(s) :
2026-11-12
Tout public
…
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Concert hommage à Pink Floyd. Roger Waters, David Gilmour et Nick Mason ne font pas partie de ce concert. Ce spectacle n’est pas un ciné-concert. Les images de The Wall ne seront pas diffusées. Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr
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English : Concert The Wall
L’événement Concert The Wall Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne