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Concert The Wall Le Capitole en Champagne Saint-Memmie

Concert The Wall Le Capitole en Champagne Saint-Memmie jeudi 12 novembre 2026.

Lieu : Le Capitole en Champagne

Adresse : 68 Avenue du Président Roosevelt

Ville : 51470 Saint-Memmie

Département : Marne

Début : jeudi 12 novembre 2026

Fin : jeudi 12 novembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 79.99 79.99 79.99 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Memmie

Concert The Wall

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie Marne

Tarif : 79.99 – 79.99 – 79.99 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 17:00:00
fin : 2026-11-12 19:00:00

Date(s) :
2026-11-12

Tout public

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Concert hommage à Pink Floyd. Roger Waters, David Gilmour et Nick Mason ne font pas partie de ce concert. Ce spectacle n’est pas un ciné-concert. Les images de The Wall ne seront pas diffusées. Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage.   .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est   spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr

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English : Concert The Wall

L’événement Concert The Wall Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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