Visite guidée d’un Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Saint-Memmie

Informations pratiques

Visite guidée d’un Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire d’un lieu emblématique qui a traversé plus de treize siècles. Fondée en 677, l’ancienne abbaye augustinienne laisse place au XIXᵉ siècle à un séminaire et à sa chapelle.

Au fil des époques, le site connaît de nombreuses transformations : caserne, hôpital militaire, centre médical, orphelinat, maison de retraite, avant de devenir l’Hôtel de Ville en 1994.

La visite vous permettra de découvrir les espaces emblématiques de la mairie, son jardin ouvert au public et l’ancienne chapelle, aujourd’hui transformée en espace culturel dédié aux expositions, concerts, spectacles et conférences. Un voyage à travers l’histoire locale et le patrimoine de Saint-Memmie.

Hôtel de ville 2 avenue le Corbusier, 51470 Saint-Memmie Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est 0326686894 http://www.mairie-saint-memmie.fr Parking devant la mairie ou accès avenue Jacques Simon

Découvrez l’histoire d’un lieu emblématique qui a traversé plus de treize siècles. Fondée en 677, l’ancienne abbaye augustinienne laisse place au XIXᵉ siècle à un séminaire et à sa chapelle.

©Ville de Saint-Memmie