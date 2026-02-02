Spectacle ABBA GOLD The Concert Show Le Capitole en Champagne Saint-Memmie

Spectacle ABBA GOLD The Concert Show

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie Marne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 17:00:00

fin : 2027-03-07 19:00:00

Date(s) :

2027-03-07

Tout public

.

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle ABBA GOLD The Concert Show

L’événement Spectacle ABBA GOLD The Concert Show Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne